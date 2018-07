Foto: Jonas Hägglund/Länsstyrelsen Stockholm

Under natten till tisdagen omkom ett lamm i samband med en lodjursattack i närheten av Aneboda, några mil sydväst om Lammhult. Det är det första kända lodjursangreppet i länet i år.

– Man kan fundera på om man ska ta in djuren under natten och sådana saker.. Det vi gör i sådana här situationer är att skicka ut ett sms med information om vad som har hänt till de fårägare som anmält intresse för den tjänsten, säger Per Ekerholm, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Kronoberg, till Smålandsposten.