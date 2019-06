Luke Skywalker dyker upp som spöke

Foto: John Wilson/Lucasfilm/AP/TT

Luke Skywalker kommer att återvända. Åtminstone som spöke. När den nionde och sista officiella "Star wars"-filmen "The rise of Skywalker" har premiär i december dyker den ikoniske rymdhjälten, spelad av Mark Hamill, upp en sista gång – trots att han dog i den förra filmen, "The last jedi".

– Jag gjorde avslut i förra filmen. Det faktum att jag är involverad på något sätt är bara på grund av den egendomliga aspekten av "Star wars"-mytologin, där du som jedi kan inropas som kraftspöke, säger Mark Hamill i en intervju med nyhetsbyrån AP.

Sedan föregångaren har fansen spekulerat i hur Luke Skywalkers framtid i filmserien kommer att se ut. När rollistan till filmen släpptes, och Skywalkers röst dessutom hördes i den första trailern tidigare i år, hoppades många på en återuppståndelse för figuren. De förhoppningarna verkar ha grusats av Hamill.