Mahrez kanon fixade Algeriets finalbiljett

Riyad Mahrez stegade fram, sköt och såg bollen gå in i högra hörnet bakom Nigerias målvakt Daniel Akpeyi. Frisparksmålet i den 91:a minuten i Afrikanska mästerskapens semifinal betydde 2–1 och att Algeriet är i final i mästerskapet.

I finalen får Algeriet möta Senegal, som efter lika mycket dramatik besegrade Tunisien med 1–0.

Algeriet dominerade inledningen av matchen, men behövde hjälp av Nigerias William Troost-Ekong för att göra mål. Ett inlägg från Mahrez tog på försvararen, som olyckligt styrde in bollen i eget mål.

Trots svårigheterna i straffområdet såg Algeriet ut att kunna vinna utan större problem, men mitt i andra halvlek fick Algeriets Aissa Mandi ett skott på sig. Spelet gick vidare, men efter avblåsning ville domarna göra en VAR-granskning, och dömde efter flera minuters videotittande straff. Odion Ighalo hade inga problem att slå in kvitteringen från elva meter.

Målet följdes av turbulens på läktarna, och ett stort antal flaskor kastades in på planen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

"Otroligt glada"

När matchen tickade mot 90 minuter och såg ut att gå till förlängning fick så Algeriet frispark någon meter utanför straffområdet, där Mahrez alltså satte sitt snygga mål.

– Det var en väldigt, väldigt tuff match mot ett bra lag, sade Manchester City-stjärnan Mahrez på en presskonferens efter matchen.

28-årige Mahrez föddes 1991, året efter att Algeriet för hittills enda gången spelat final i – och vunnit – Afrikanska mästerskapet och kan nu bli nationalhjälte om han för laget till landets andra titel.

– Vi är otroligt glada, att vara i final i Afrikanska mästerskapen är helt ofattbart, säger han.

Självmål i förlängningen

Tidigare under kvällen behövde Senegal och Tunisien 120 minuters fotboll för att få ett avgörande.

Och när det väl kom var det mer tur än skicklighet som gjorde att Senegal kunde vinna med 1–0.

Elva minuter in i förlängningen fick Senegal frispark, som slogs in mot straffområdet. Målvakten Mouez Hassen missbedömde bollen och lyckades styra den i huvudet på egna försvararen Dylan Bronn, som ofrivilligt stötte in den i eget mål.

Målet blev matchens enda. Under ordinarie tid, där Senegal var det bättre laget missade de båda lagen varsin straff.

Finalen spelas i Kairo på fredag.