Mål och utvisning för Ojala när Häcken vann

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Juhani Ojala orsakade två straffar, fick rött kort och blev skickad av planen.

Men han gjorde också det mål i matchen mot Sirius som lade grunden till Häckens andra bortaseger för säsongen.

Ojala gjorde tre mål på nick för Häcken säsongen 2017. Han fick förra året spolierat av en lårskada från början av april till mitten av september. I år har det varit tuff konkurrens i försvaret och det är först nu, med Rasmus Lindgren och Joona Toivo på skadelistan som finländaren har fått spela sina två första matcher för säsongen.

– Så blir det så här. Det känns extra tråkigt. Jag är glad att vi vann matchen men jag är inte glad över min egen insats, säger Ojala med en djup suck och fortsätter:

– Som mittback ska man vara stabil och inte synas på det här sättet, men jag gjorde ett mål i alla fall (2–1). Det var bra.

Kanske var det just matchovana och lite risig tajming som gjorde att Juhani Ojala kom in sent i en duell med Jonas Lindberg i 20:e minuten:

– Den känns som 50/50. Jag gick på bollen sedan är det möjligt att han (Jonas Lindberg) hann toucha bollen först och då är det väl straff även om han faktiskt sparkade mig på foten i det läget också, minns Ojala som fick sitt första gula kort i matchen då.

Siriusmittfältaren Sam Lundholm fick ta straffen, tog tre snabba steg och skruvade stenhårt in 1–1 i högra hörnet. Straffmålet var 24-åringens första på seniornivå.

– Det är inte ofta jag får lägga straffar för egentligen går Jeppe (Arvidsson) först hos oss. Jag brukar träna på att lägga bollen till vänster, nu sköt jag höger. Det blev bara så, säger Lundholm.

Häckens olycksgubbe Juhani Ojala tog åtta minuter senare revansch på sitt första gula kort då han vann en höjdduell efter en hörna och nickade in 2–1.

– Bollen gick via huvudet, min axel och gick in. Det var bra.

I andra halvlek ökade Häckens Paulinho på till 3–1 följt av 4– 1 av Mervan Celik.

Men Sirius fortsatte pressa på. Philip Haglund nickade in Sirius andra mål för kvällen och i 80:e minuten kom så Ojalas andra gula kort, nu för hands, i röran framför Häckenmålet.

– Allt gick så snabbt, jag vet ärligt talat inte ens om bollen tog på handen. Jag råkade bara stå där och hann aldrig reagera, säger Juhani Ojala.

"Har inte en chans"

När vi gör intervjun går Häckens tränare Andreas Alm förbi och berättar att domarteamet efter matchen medgett att de inte längre var tvärsäkra i sin bedömning.

– Jag frågade domaren på planen men då ville han inte säga någonting alls. Jag skulle bara ut. Men det kändes galet. Sätter man ut handen med flit så är det såklart straff. Nu hade jag ingen chans att flytta på mig, får en straff emot, rött kort och blir avstängd nästa match. Det känns hårt dömt, säger Ojala.

Häckenförsvararen mådde mindre bra när Sirius Sam Lundholm klev fram, drog en repris på första straffen och reducerade till 3–4. Men det blev inte fler mål i matchen än så.

Ojala och hans Häcken fick en trea med sig hem medan Lundholms Sirius åkte på en ny tung förlust.

– Jag fick lägga två straffar och på straffar ska det vara mål. Det är inte mer än så. Nu är jag bara besviken. Vi ger bort tre mål i uppspelsfasen, det är bolltapp i straffområdet varje gång. Det är sådant som händer men det ska inte få hända på det här sättet, säger han.