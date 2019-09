Man döms till fängelse i collegeskandal

Foto: Reed Saxon/AP/TT

En affärsman från Kalifornien har dömts efter att ha försökt muta in sin son på University of Southern California och säkra hans vattenpolo-karriär, rapporterar amerikanska medier. Mannen ska också ha manipulerat bilder på sin son för att få in honom på utbildningen och har sammanlagt lagt drygt 2,4 miljoner kronor på komplotten.

– Det finns inga ord som kan rättfärdiga mitt agerande, sade mannen under ett kort tal i rätten, enligt The New York Times.

Mannen döms till fyra månaders fängelse, 500 timmars samhällstjänst och drygt 900 000 kronor i böter.

Tidigare har även skådespelaren Felicity Huffman dömts i mutskandalen. Hennes straff blev lindrigare, 14 dagars fängelse, böter och samhällstjänst.

Totalt har ett dussin andra föräldrar erkänt liknande brott.