Mariah Carey hackad på Twitter

Foto: Kamran Jebreili/AP/TT

Mariah Carey fick en otrevlig nyårspresent – hennes Twitterkonto blev på tisdagen hackat, rapporterar flera amerikanska medier.

Under kort tid skrev någon drygt 50 inlägg på sångerskans konto, som har 21,4 miljoner följare. Samtliga inlägg raderades senare.

"Så fort vi fick vetskap om händelsen låste vi kontot och vi undersöker vad som hänt", uppger en talesperson för Twitter för Deadline.

Några timmar senare kommenterade Carey själv sitt hackade konto med ett nytt inlägg på Twitter: "Jag tar en jäkla tupplur och då händer det här?".

Mariah Carey blir i dagarna historisk genom att bli den första artisten att ha toppat den amerikanska singellistan, Billboard Hot 100, i fyra olika decennier, och det tack vare "All I want for christmas".

Den populära jullåten släpptes 1994 men nådde för två veckor sedan för första gången förstaplatsen på Billboardlistan. Enligt Billboard kommer låten att hålla sig kvar i topp på listan som publiceras den 4 januari 2020.