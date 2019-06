May och Macron på D-dagshyllning i Frankrike

Foto: Philippe Wojazer/AP/TT

På dagen för 75 år sedan genomförde de allierade styrkorna landstigningen i det tyskockuperade Frankrike längs en åtta mil lång kustremsa i Normandie.

Under dagen hyllas de många som deltog och som föll offer

Under morgonen deltar Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May och Frankrikes president Emmanuel Macron i en minnesceremoni för att hedra de brittiska soldater som miste sina liv under landstigningen. Senare under dagen kommer USA:s president Donald Trump att tillsammans med Macron hylla de amerikanska offren vid Omahastranden.

"Tack"

För att markera det ögonblick då den första brittiska soldaten landsteg på fransk mark spelar en ensam säckpipespelare en hyllningston.

Hundratals veteraner, som själva deltog i D-dagen, är på plats för att delta i högtidlighållandet av den dag som ledde till andra världskrigets slut och Nazitysklands fall.

"Tack" säger May till de åldriga veteranerna medan Macron förklarar att "vi har dem att tacka för vår frihet".

Den 6 juni 1944 har gått till historien som D-dagen, dagen då de allierade styrkorna genomförde sin gigantiska landstigning i det tyskockuperade Frankrike. Över 150 000 soldater, främst amerikaner, britter och kanadensare, skeppades över Engelska kanalen. 3 000 fartyg och 13 000 flygplan ingick i insatsens inledande skede.

Sköts i vattnet

Landstigning skedde i Normandie på fem stränder, döpta till Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. De hårdaste striderna utspelades på Omahastranden, några mil nordväst om Bayeux. Den delen av invasionen var också närmast att misslyckas. Mängder av soldater sköts redan innan de kommit upp på stranden och stridsvagnar och andra fordon gick förlorade i vattnet.

Landstigningen innebar att de allierade kunde öppna en ny front mot Nazityskland som därefter klämdes åt mellan västmakterna och Sovjetunionen fram till kapitulationen i maj 1945.