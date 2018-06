MC-förare stoppad för drograttfylla

En man som körde motorcykel utan körkort blev stoppad under natten på Kungsgårdsvägen. Han misstänks även för drograttfylleri och innehav av narkotika.

Sent under fredagskvällen blev en man på en motorcykel stoppad på Kungsgårdsvägen i Kalmar. Han framförde fordonet under påverkan av droger och hade även narkotika på sig när han stoppades.

– På honom fanns även en liten mängd narkotika så han är misstänkt för drograttfylleri och innehav. Han saknar även körkort för att framföra detta fordon så han misstänks även för grov olovlig körning, säger Anders Olsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Kalmar.