Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Busschaufför slagen i Växjö, polisen tog bort staty på Gotland efter att personer blivit skrämda och Trump kommunikationschef avgår. Här är nattens nyheter – lokalt och om världen.

Kalmar/Kronoberg

Ett bråk startade på en krog i centrala Kalmar i natt. Ett antal personer ska ha varit inblandade i ett mindre slagsmål, enligt polisen.

I tumultet ska även en av personerna knuffat en ordningsvakt.

– Vi har en person på stationen, han är inte gripen utan sitter för tillnyktring. Vi kommer att höra honom under dagen, säger P-O Jansson inre befäl vid polisen i Kalmar.

Ordningsvakten ska inte har fått några skador. Rubriceringen ligger inledningsvis som våld mot tjänsteman och misshandel.

En kvinna misshandlades i en lägenhet i stadsdelen Araby i Växjö sent under fredagskvällen. Flera polispatruller kallades till platsen och en person kunde gripas.

– Vi hade ett ganska stort pådrag där. Det är en man som tagit sig en i en lägenhet och misshandlat en kvinna. Han ska därefter ha gått ut och personerna låste då ute honom. Av någon anledning försökte han ta sig in i lägenheten igen och då ska han ha krossat en fönsterruta, säger Henrik Johansson inre befäl vid polisen i Växjö.

Även tidigare under kvällen har polisen arbetat i området, då efter att ett tjugotal personer ska ha bråkat vid en bensinmack. Trots att händelserna inträffat nära varandra geografiskt, ser polisen ingen samband.

– De har inga kopplingar till varandra, säger Henrik Johansson.

En busschaufför blev slagen i ansiktet av en passagerare, Det var när passageraren skulle gå av på en hållplats i Växjö som han skrek flera skällsord mot chauffören. Föraren gick då ur fordonen och konfronterade mannen. Då ska han ha fått ett slag över höger öra.

– Vi har samlat in vittnesuppgifter och vi har en namngiven misstänkt, men han är inte gripen än, säger Henrik Johansson inre befäl vid polisen i Växjö.

Föraren blev inte allvarligt skadad utan kunde fortsätta köra bussen. Händelsen är rubricerad som våld mot tjänsteman.

Sverige

Polisen på Gotland har monterat ner en skulptur på Galgberget i Visby. Anledningen: Den kan skrämma folk, rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.

– Någon har blivit rädd och larmat att man tror att någon har hängt sig på platsen, säger Jessica Lundeberg, konstnären bakom "The watcher in the woods", en delvis genomskinlig plåtskulptur som föreställer en liten flicka.

När polis och ambulans kom till dungen där skulpturen stod insåg de att det inte var fara för någon människa. Men polisen plockade ner konstverket.

– Man gör bedömningen att står den kvar så kommer fler bli skrämda på samma sätt, säger polisens förundersökningsledare Ayman Aboulaich till radion.

– Jag var där och tittade och det var väldigt ledsamt att se den ligga där, lite trasig, säger Lundeberg.

Hon uppger att polisen lovat betala reparationskostnader, och hoppas att konstverket ska kunna komma tillbaka till platsen där den stått sedan maj förra året.

Världen

Bill Shine har blivit en i raden av kommunikationschefer i Vita huset som avgår. Källor nära Donald Trump säger att USA:s president själv agerar kommunikationsansvarig, vilket gör positionen utsatt.

Shine tillträdde i juli, då posten stått tom sedan Hope Hicks avgick i februari förra året.

I USA:s medielandskap är Shine även känd från sitt tidigare jobb på Fox News, där han häromåret fick en sidoroll i trakasseriskandalen kring chefen Roger Ailes.

Vid ett tillslag mot en religiös sekt i Brasilien har myndigheterna upptäckt 79 personer som arbetat i stort sett som slavar. De har dragit in pengar åt ledarna nästan gratis.

– De tror att världen är på väg att gå under och att de kan bli räddade genom att stanna i sekten, säger Rodrigo Ramos, arbetsmiljöinspektör, till Thomson Reuters Foundation.

Medlemmar i sekten hittades sovande invid ett lager av giftigt bekämpningsmedel. Bara en provisorisk pappvägg skilde de två utrymmena åt.

– Vi kände lukten av bekämpningsmedlen från där de sov, säger Rodrigo Ramos.

Förtjänsten från gården har gått direkt till ledarskiktet i sekten, som heter Igreja Adventista Remanescente de Laodicea och är baserad i huvudstaden Brasília.

Flera av ledarna ska nu åtalas, berättar Ramos. Myndigheterna försöker också avsluta verksamheten på gården, vilket dock inte är helt lätt – många av sektmedlemmarna vill inte bli räddade, och egendomen är privat mark.

Förra året upptäckte brasilianska myndigheter 565 misstänkta slavarbetare i en annan religiös sekt i landet.