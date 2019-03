Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Kalmar/Kronoberg

Polisen kallades vid midnatt till ett villainbrott i Påskallavik i Oskarshamns kommun.

Inbrottet misstänkts ha skett under lördagskvällen, men upptäcktes runt midnatt.

– De har tagit sig in genom en altandörr och tillgripit värdepapper och smycken, säger Daniel Lundh inre befäl vid polisen i Kalmar.

Ingen person är gripen.

Melodifestivalvinnaren John Lundvik är redan en av favoriterna till att vinna hela Eurovision Song Contest. Nästan alla årets bidrag har tillkännagetts och oddsmakarna har Nederländerna som favorit före Ryssland och Sverige.

Lundvik tävlar även som låtskrivare för Storbritanniens bidrag ”Bigger than us” med Michael Rice. Den har i nuläget inte lika stora vinstchanser. Den är rankad på plats 28 av 41 bidrag, enligt en sammanställning av Eurovision world.

Sverige

Sent under lördagskvällen körde en a-traktor in i en villa i Skurups kommun. Husägaren var hemma vid tillfället och säger till Ystads Allehanda att huset började skaka av smällen.

A-traktorn togs sedan i beslag av polisen som ska undersöka om den varit trimmad.

Föraren och en passagerare, både i tonåren, fick föras med ambulans till sjukhus.

En tonåring har blivit allvarligt skadad i ett bråk i Kristianstad, skriver Kvällsposten.

– Vi har en person som har fått skador, stickskador, i samband med ett bråk. Han har förts till sjukhus med allvarliga skador, säger vakthavande befäl Mikael Lindh till tidningen.

Polisen har enligt tidningen rubricerat händelsen som mordförsök. En person har frihetsberövats.

Båda de inblandade uppges vara i äldre tonåren.

Världen

När ett par kom hem från en semester i Florida upptäckte de att grannens hus i Kanadas huvudstad Ottawa var helt omgivet av enorma mängder snö på en helt oskottad tomt. Inga spår syntes varken till eller från byggnaden och heller inga livstecken i övrigt. De hemkomna semesterfirarna blev oroade och larmade polisen, som efter en och en halv timmes snöröjning kunde rädda den äldre man som varit isolerad i huset i flera veckor.

Ottawa har fått över två meter snö i vinter. Den äldre mannen, som grannarna betecknar som något av en enstöring, berättade att han ransonerat de livsmedel som fanns i huset och bland annat ätit mat från konserver.

"Poliserna kommer att leverera livsmedel till honom och kontakta samhällsservice som ser till att han får stöd framöver", skriver Ottawapolisen på Twitter

Ovanligt brutal luftturbulens har drabbat en Turkish Airlines-flygning till New York. Ett 30-tal passagerare fick sjukvård efter landningen på flygplatsen JFK, skriver brandmyndigheten FDNY.

Tio av dessa, varav minst en med ett benbrott, fick enligt medier föras till sjukhus.

Flygningen TK1 lyfte från Istanbul på lördagseftermiddagen, och kunde trots turbulensen landa före utsatt tid på JFK på kvällen.