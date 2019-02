Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Känd drograttfyllerist greps i Emmaboda, brittisk rockstjärna förd akut till sjukhus och svenska VM-kontot spred pornografi. Här är nattens händelser lokalt och i omvärlden.

Kalmar

Strax efter klockan tolv natten till torsdag stoppade polisen en bil på länsväg 120 i Emmaboda kommun. Bakom ratten satt en drogpåverkad förare.

Mannen är känd av polisen sedan tidigare och har flera gånger kört bil efter att ha tagit droger, han saknar dessutom körkort.

Polisen har nu upprättat en anmälan om drograttfylleri och olovlig körning. Bilen har även tagits i beslag.

Sverige

Åre-VM:s officiella Twitterkonto har blivit kapat, rapporterar P4 Jämtland. Under onsdagen lades det i flera omgångar upp politiska och pornografiska bilder.

– Det har kommit ut bilder som inte vi har lagt ut men vi har kunnat radera bilder och återställa kontot. Men vi kommer inte åt vårt konto. Det är anmält till Twitter så det kan stängas av, säger Ulrika Svensson, marknads- och kommunikationsansvarig på VM-organisationen, till radion.

Ulrika Svensson säger att det inte är bra för Åre-VM:s varumärke även om hon tror att de flesta förstår att det inte är organisationen som ligger bakom bilderna. Hon säger också att det inte är ovanligt att sådant här händer under stora evenemang som VM.

De boende i Falu kommun måste gå till valurnorna igen. Detta efter att 145 förtidsröster inte räknats in i valresultatet i höstas eftersom postsäcken inte kom fram i tid. Beslutet om omval togs av valprövningsnämnden efter att valresultatet överklagades.

Nyval måste hållas inom tre månader från det att beslutet blir offentligt, i det här fallet senast i maj

Världen

Premiärminister Theresa May vill skjuta upp brittiska parlamentets andra omröstning om hennes brexitavtal till slutet av februari, uppger The Telegraph.

Enligt tidningen kommer May inte ha hunnit omförhandla avtalet med EU i tid för nästa veckas planerade omröstning.

May ska i dag träffa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Bryssel för att diskutera en omförhandling. Juncker har tidigare sagt att avtalet inte är uppe för omförhandling.

70-årige hårdrocksikonen Ozzy Osbourne har förts till sjukhus, meddelar hans fru Sharon Osbourne via Twitter.

"Ozzy fördes till sjukhus efter komplikationer från influensan. Hans läkare tycker att det här är det bästa sättet för en snabbare återhämtning", skriver Sharon Osbourne.

I slutet av januari meddelades att Osbournes Europaturné och Sverigespelning i februari ställs in på grund av sjukdom. Den inställda turnén är en del av världsstjärnans avskedsturné "No more tours 2", som inleddes förra året och som förväntas pågå fram till 2020.

Kanada kommer att ta emot uppemot 750 före detta slavar som räddats i Libyen, uppger landets migrationsminister Ahmed Hussen.

Flyktingarnas situation uppmärksammades i ett tv-inslag i CNN 2017 och fick FN:s flyktingorgan UNHCR att vädja om att de skulle tas emot av andra länder.

De första flyktingarna, som fångats som slavar på väg mot Europa, har anlänt till Kanada, som även tar emot drygt 100 flyktingar från Niger, som räddats från libyska läger.