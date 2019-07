Spotify når inte förväntningarna

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Musikjätten Spotify redovisar en större förlust än väntat under andra kvartalet. Även antalet betalande kunder låg något under förväntningarna.

Spotifys nettoförlust landade på 76 miljoner euro, motsvarande runt 811 miljoner kronor, vilket innebär en förlust på 0:42 euro per aktie. Analytikerna räknade med en förlust på 0:32 euro per aktie, enligt Reuters. Resultatet var dock en förbättring jämfört med andra kvartalet i fjol då den uppgick till 394 miljoner euro eller 2:20 euro per aktie.

Antalet premiumkunder, det vill säga betalande kunder, ökade med 31 procent till 108 miljoner under andra kvartalet. Trots ökningen var det under de 108,5 miljoner användare som analytiker räknat med, enligt Reuters.

Intäkterna från premiumkunderna, som står för 90 procent av bolaget omsättning steg till 1 502 miljoner euro, motsvarande runt 16 miljarder kronor, under kvartalet vilket kan jämföras med 1 150 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Den genomsnittliga intäkten per betalande kund (ARPU) sjönk med en procent, till 4,86 euro, eller 52 kronor, under andra kvartalet, jämfört med samma period 2018.

Bolaget räknar med att antalet premiumkunder växer till 120–125 miljoner under fjärde kvartalet i år och antalet användare totalt till 250–265 miljoner.

Spotifys totala intäkter uppgick till 1 667 miljoner euro, eller cirka 18 miljarder kronor, under andra kvartalet.

Bruttomarginalen ökade något till 26,0 procent från 25,8 procent under motsvarande kvartal 2018.

Det totala antalet användare ökade med 29 procent, jämfört med för ett år sedan, till 232 miljoner. Ekonomer räknade med att användarna ökat till 227,7 miljoner. Enligt Spotify växte det totala antalet användare på bred front och mer än väntat i de flesta geografiska regionerna.