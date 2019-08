Miriam Bryant tar över Allsångsscenen

Foto: Erik Simander/TT

Hon minns inte hur många gånger hon uppträtt på "Allsång på Skansen", men intygar att alla gånger varit lika roliga. Nu får Miriam Bryant dessutom en hel timme till sitt förfogande, i SVT Play-sändningen "Allsångsscenen är din".

Miriam Bryant befinner sig på sommarturné, med ett stopp på "Allsång på Skansen". Hon har släppt två nya singlar under året och ser fram emot att möta publiken.

– Man har gjort det här några gånger nu, kan det vara tre gånger som jag har varit med? Man träffar trevliga människor, det är kul publik och sedan är det fint att man vill bevara vistraditionen som vi har i Sverige. Det tycker jag känns väldigt svenskt och trevligt på ett icke-läskigt sätt, säger hon.

Förra sommaren gjorde Miriam Bryant bara en spelning i Sverige, på festivalen Way Out West i Göteborg. I år har hon ett betydligt mer späckat schema. Under en timme kommer hon att underhålla allsångspubliken i årets "Allsångsscenen är din" efter ordinarie sändningstid.

– Vi kommer att köra låtar från det kommande albumet och gamla grejor också. Förhoppningsvis dyker det upp någon rolig gästartist, säger hon.

Vilken allsångslåt som hon kommer att köra tillsammans med publiken under den ordinarie tv-sändningen har Miriam Bryant inte bestämt sig för vid intervjutillfället.

– Det vore kul med någon låt av Ted Gärdestad. I Sverige har vi ett eget melodispråk som jag har en ganska stark relation till och känner mig hemma med. Jag är ju halvengelsk och halvfinsk så det var mycket tango och engelsk folkmusik hemma. Men de här allsångslåtarna har man ju hört sedan barnsben, säger hon.