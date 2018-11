Monster är äkta hjärnspöken

Fakta

Kappa - Ett japanskt monster som omtalas som en stor vattenorm/vattendrake. Beskrivs som fjällig, slemmig, grönaktig och mycket farlig. Men den som bjuder Kappa på mat har chans att slippa undan en plågsam död.

Olgoi-Khorkhoi - En mongolisk jättemask som enligt den lokala folktron lockas upp ur sina underjordiska gömslen av stötar och dunsar från karavaner som passerar. National Geographic Channel bekostade en expedition till Gobiöknen 2011 utan att hitta bevis för dess existens.

Kraken - Denna jättebläckfisk sägs bo i havet utanför Norges kust och ha kraft att dra ner både skepp och besättning ner i havet. Har i flera hundra år förekommit i norsk och isländsk folktro.

Quetzalcoatl - En bevingad ormgud som dyrkades av mayafolket och aztekerna för över tusen år sedan. För aztekerna var han en beskyddande gud men för fienden ett bevingat monster.

Triffider - Dessa utomjodiska monsterväxter från planeten Venus dök upp i science fiction-romanen "The day of the triffids" av John Wyndham 1951. De kom till jorden genom ett meteoritnedslag och föredrar människor som föda.

