Mörk traffickinghistoria blir ny Roslundserie

Foto: Olov Tegby Frisk/Viaplay

Han är en doldis som vill värna om sitt privatliv och oftast tackar nej till intervjuer. Men med huvudrollen i Viaplays storsatsning "Box 21" lär Leonard Terfelt framöver bli synonym med polisen Ewert Grens.

Leonard Terfelt filmdebuterade i "Jalla! Jalla!" (där han spelade sångerskan Lalehs bror) för 20 år sedan. Han har gjort roller på både Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, men även synts i ett flertal Wallanderfilmer. I den första säsongen av fyra om Anders Roslund och Börge Hellströms polis Ewert Grens gör han sin största roll hittills. "Box 21"; en mörk historia om trafficking, har spelats in i Rumänien.

– Jag läste boken innan manuset var färdigt, mest för att förkovra mig. Vi har ändrat så att Ewert Grens är yngre än i böckerna, dels för att förnya rollfiguren men även för att följa hans utveckling till en ganska mycket äldre och hämndlysten polisjäkel, säger Leonard Terfelt.

"Spiral av utmattning"

Inspelningarna i Bukarest pågick under fyra månader och schemat tillät tolv timmar långa inspelningsdagar, något som tärde på krafterna.

– Det händer en hel del ganska tunga saker i handlingen, som alla vet som har läst boken. Det är otroligt intressant att som skådespelare få gestalta de här mörka känslorna. Att handlingen liksom drivs mot en spiral av utmattning gjorde att jag också hamnade där på slutet, vilket på sätt och vis blev en tillgång för serien.

Anders Roslund och den numera bortgångne medförfattaren Börge Hellström tackade länge nej till att göra tv av Ewert Grens-böckerna. Men nu har Roslund varit involverad i manusskrivandet och även varit på plats under inspelningarna.

– Att ha ett sådant intimt samarbete med Anders var en otrolig tillgång. Han fanns hela tiden tillgänglig för diskussioner och frågor som gjorde att man kunde få veta mer om varför Ewert gör som han gör och vem han är för Anders och Börge, säger Leonard Terfelt.

Filmer med Fares

Genom åren har han undvikit intervjusammanhang och mest gjort biroller på film, förutom "Leo", som han gjorde med vännen Josef Fares efter "Jalla! Jalla!". Men med huvudrollen i en fyra säsonger lång storsatsning från Viaplay kommer Leonard Terfelt förmodligen att både bli igenkänd på stan och få finna sig i att bli förknippad med sin rollfigur.

– Jag har varit obekväm i intervjusituationer och försökt måna om mitt privatliv. Jag har nog varit lite feg. Det har bara med mig själv att göra, men jag försöker lära mig att trivas.

TT: Tvekade du inför att tacka ja till rollen?

– Det är klart att jag har tänkt i de banorna att jag var rädd för att hamna i ett fack. Men det finns ju sämre rollfigurer att förknippas med, Ewert Grens är en väldigt intressant person att gestalta.

Nästa säsong av serien börjar spelas in senare i vår. Under hösten har Leonard Terfelt gästspelat i "Madame Bovary" på Folkteatern i Göteborg, men just nu passar han på att varva ned inför inspelningarna.

– Jag håller på att odla skägg igen, det är där jag ligger i förberedelserna. Och så umgås jag med min tolvåriga dotter så mycket jag kan innan jag åker ned, säger han.

"Box 21" har premiär på Viaplay den 17 januari.

Fakta Fakta: "Box 21" Anders Roslund och Börge Hellströms böcker om Ewert Grens har översatts till 36 språk och det är tredje gången som deckarna filmatiseras. Fyra säsonger är planerade att sändas på Viaplay. I regissören Mani Maserrats ("Vi", "Modus", "Arne Dahl") serieversion av "Box 21" är det Leonard Terfelt som spelar Ewert Grens. I övriga roller syns bland andra Simon J Berger, Sandra Andreis och den finländska skådespelerskan Mimosa Willamo. ”Box 21” följer Lydia och Alena, två unga tjejer från Östeuropa som drömmer om ett bättre liv. Flickorna luras till Sverige med löften om jobb, en resa som slutar i sexslaveri och drömmar om hämnd på männen som stal deras liv ifrån dem. I tv-filmen "Odjuret" från 2012 var det Peter Dalle som spelade kriminalkommissarien Ewert Grens medan det i internationella filmen "Tre sekunder" var rapparen Common som axlade manteln. Visa mer...