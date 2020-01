Motörhead väljs inte in i Hall of Fame

Foto: Pontus Lundahl/TT

Foto: Claudio Bresciani/TT

Motörhead och bandets mångårige trummis, svenske Mikkey Dee, får vänta ett tag till på att väljas in Rock and Roll Hall of Fame.

På onsdagen stod det klart att Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious BIG och T-Rex är de som i år tar plats i rockens finrum, skriver Rolling Stone Magazine.

I oktober 2019 nominerades Motörhead första gången till Rock and Roll Hall of Fame.

– Det är verkligen på tiden om du frågar mig. Tala med nästan vem som helst i dag så har Motörhead inspirerat på ett eller annat sätt, musikaliskt eller attitydmässigt. Det är en institution, en livsstil, sade Mikkey Dee till TT då.

Andra nominerade som inte heller lyckades bli invalda i år är Thin Lizzy, Judas Priest, Kraftwerk, Dave Matthews Band, Pat Benatar, Soundgarden, MC5, Rufus featuring Chaka Khan och Todd Rundgren.