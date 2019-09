Nadal klar för ny kvartsfinal

Foto: Seth Wenig/AP/TT

Rafael Nadal stormar fram i US Open. Matchen mot Marin Cilic i den fjärde omgången blev visserligen den hittills tuffaste för Nadal, men spanjorens segersiffror kunde ändå skrivas till 6–3, 3–6, 6–1, 6–2.

Det tappade setet var världstvåans första under grand slam-turneringen. Cilic hade chans att bryta sig fram till 2–1 i tredje set, men då ökade Nadal sin nivå ytterligare ett steg och tappade därefter bara två game.

Sämre gick det för sjätteseedade Alexander Zverev. Tysken förlorade i fyra set mot Diego Schwartzman från Argentina.

Zverev spelade långt under sin normala nivå, missade flera enkla slag och gjorde hela 17 dubbelfel i matchen. Schwartzman var inför matchen tillsammans med Nadal den ende spelaren kvar i turneringen som inte förlorat ett enda set under årets US Open. I sin kvartsfinal ställs han nu Nadal, som jagar sin åttonde semifinal på Flushing Meadows.