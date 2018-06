När Ozzy mötte Ozzy - på Sweden Rock

Foto: Johan Hultgren

Sebastian Ozzy Jonsson fick träffa sin stora idol Ozzy Osbourne backstage på Sweden Rock.

– Han var väldigt glad och trevlig, säger han.

Sebastian heter Ozzy i mellannamn eftersom hans pappa är ett stort Ozzy-fan. 21-årige Sebastian har alltså växt upp med Ozzys musik både från Black Sabbath-tiden och hans sololåtar och har därför själv blivit ett stort Ozzy-fan.

På fredagen fick han träffa sin stora idol på Sweden Rock tack vare att han vann en tävling anordnad av ett casinoföretag på festivalen.

Sebastian berättar att gänget på ett 15-tal lyckliga vinnare blev eskorterade till Festival stage där en i Ozzys management kom ut och gav dem vip-band så att de kunde komma in backstage. De fick sedan komma in en och en och träffa metal-legendaren.

– Det var jättepirrigt och nervöst innan och jag var väldigt glad, säger Sebastian.

Sebastian hade blivit förvarnad om att mötet skulle blir kort. Vinnarna fick säga hej och sedan ta en bild med Ozzy, inget mer.

– Jag sa ”Hello my name is Ozzy”, då sa han ”So Ozzy meets Ozzy” och log. Han var väldigt glad och trevlig. Han var som jag förväntade mig men han hade inte glasögonen på sig som han brukar ha, säger Sebastian som är väldigt nöjd efter mötet.

– Det var jävligt roligt, han är en av legendarerna inom metal, det är inte alla som kan säga att de har träffat Ozzy.

Ozzy Osbourne spelar på Festival stage på Sweden Rock klockan 22.15 ikväll fredag.