Neil Young skriver bok om riktigt bra ljud

Foto: Rich Fury/AP/TT

Artisten Neil Young fortsätter sitt korståg för att få folk att uppskatta musik med hög ljudkvalitet i den digitala eran.

Nu skriver han en hel bok om ämnet, kallad "To feel the music: A songwriter’s mission to save high-quality audio", rapporterar .

"Den går igenom hur musik brukade låta och hur ljudet utarmas av teknik- och skivbolagen. I stället för att bli bättre med tiden som med mycket annan teknik har det blivit sämre", skriver Young .

Boken skriver han tillsammans med Phil Baker, som basar över Youngs väldiga musikarkiv "The Neil Young archives" och den ges ut den 9 september.