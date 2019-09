Neymar hjälte för PSG i återkomsten

Foto: Francois Mori/AP/TT

Den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar fanns med i Paris Saint-Germains startelva för första gången på fyra månader.

Då satte brasilianaren ett drömmål på tilläggstid när PSG vann med 1–0 mot Strasbourg.

PSG hade länge svårt att hitta rätt hemma mot Strasbourg och klockan tickade mot sitt slut. Då klev Neymar in i handlingen på allvar och såg till att återkomsten till den franska huvudstadsklubbens startelva blev något att minnas.

På tilläggstid skickades ett inlägg in i straffområdet och bollen hamnade bakom Neymar som med en konstspark sköt in 1–0, felvänd på volley via stolpen.

Neymar firade länge och väl och bara några minuter senare fick han jubla på nytt när han avslutade en kontring med att stöta in bollen i mål. Men målet videogranskades och dömdes sedermera bort på grund av offside i ett tidigare läge.

Det påverkade dock inte Neymars hjälteroll då han blev matchens enda målskytt i 1–0-segern.

27-åringen har annars varit ett samtalsämne under stora delar av sommaren, och länge talade det mesta för att han skulle lämna Frankrike för att återvända till spanska Barcelona – klubben han lämnade för PSG 2017.

Men de båda klubbarna lyckades inte komma överens om en övergång innan transferfönstret stängde den 2 september. Osäkerheten kring Neymar gjorde också att PSG valde att peta anfallaren under början av säsongen.