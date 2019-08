Norén: "Klart man är besviken"

Foto: Anders Wiklund/TT

Alex Noréns avslutning på Scandinavian Invitation blev inte vad han hade hoppats på.

37-åringen landade på sju under par totalt – långt från täten.

Alexander Björk hade en desto bättre runda med sex under par och ser ut att nå en fin slutplacering.

Nej, årets svenska Europatourtävling i Mölndal utanför Göteborg var inte Alex Noréns tävling. 37-åringen, som har vunnit tävlingen två gånger tidigare, hamnade långt från toppen efter att ha gått –7 på fyra rundor.

– Det är klart man är mycket besviken. Sedan försöker man att hålla humöret uppe. Men det är klart att scoren kunde ha varit bättre, säger Norén.

Tufft år

Norén, med tio segrar på Europatouren, har haft ett tungt år där segrarna har uteblivit.

– Det har varit ett tufft år mentalt där jag inte riktigt fått till det. Man vill lite mycket och det är svårt att ta på om det är spelet eller det mentala. Jag skulle gärna komma in i en känsla där man får lite mer gratis birdies eller bättre närspel, säger Norén och fortsätter:

– I dag slår man okej men det är inte tillräckligt nära. Det är det som är störande. När det bara är lite "off" är det enerverande.

Alexander Björk hade en fin dag i det strålande solskenet och gick runt på sex under par, men kände att han hade bud på mer.

– Spelar man som jag gjorde i dag vill man komma in på tio under. Men sex under tar man alla dagar, säger Björk.

Dålig tredje runda

Han inledde tävlingen med två stabila rundor och låg –6. Men lördagens tredje runda förstörde chanserna till en topplacering. Svensken slog då 72 slag, två över par, och den rundan svider.

– Jag är nog mer missnöjd över tredje rundan även fast jag känner att det var en bra runda i dag. Det är klart man hade velat hamna högre upp. Det är gårdagen (lördagen) som förstör så det är surt. Men man får ta med det som jag gjorde bra i dag, säger Björk, som slutade på –10.

Även Marcus Kinhult avslutade snyggt. 23-åringen har spelat som bäst under helgen och slutade på tio under par totalt efter en 64-runda, sex under par, på söndagen.

Många spelare är fortfarande ute på banan.