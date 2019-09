Ny EU-kommission på tisdag

Foto: Valentina Petrova/AP/TT

Sedan Italien gett förre premiärministern Paolo Gentiloni en biljett till Bryssel är nästa EU-kommission redo att presenteras.

På tisdag meddelas positionerna för Ylva Johansson och de andra i Ursula von der Leyens nya lag.

"Jag är glad över att ha tagit emot namnen på alla kandidater från medlemsländerna. Jag har skyndat mig för att formera mitt lag. Presenteras på tisdag", skriver den tyska förra försvarsministern von der Leyen på Twitter.

Sist in i gänget är italienske Gentiloni, som nu blir en av två tidigare premiärministrar i den nya kommissionen – en mindre än i den uppställning som just nu tjänar under snart avgående Jean-Claude Juncker.

Gentiloni ser även till att göra de S-märkta kommissionärerna till flest hos von der Leyen. Tio av de nominerade tillhör partier ur socialdemokratiska partigruppen S&D. Nio kommer från kristdemokratiskt konservativa EPP och fem från liberala RE medan De gröna och EU-skeptiskt konservativa ECR har varsin representant. Sloveniens representant är i sin tur formellt oberoende.

Den enda osäkerheten bland namnen för tillfället gäller vem av de två nominerade rumänerna – Dan Nica eller Rovana Plumb – som von der Leyen kommer att välja. Om det blir Plumb uppfylls samtidigt målet om en jämställd kommission: i så fall med 13 kvinnor och 14 män.