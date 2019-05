Nya "Avengers" går om "Titanic"

Foto: Disney/Marvel studios/AP/TT

Den avslutande delen i "Avengers"-serien, "Avengers: Endgame" verkar vara på väg att ta sig in i toppen över de tio mest inkomstbringande filmerna någonsin, skriver .

När man justerar intäkterna för äldre filmer efter inflationen kommer "Avengers: Endgame" bara två helger efter premiären att ha tagit sig förbi "Titanic", som totalt drog in motsvarande 20,2 miljarder kronor. "Endgame" har nu precis passerat 18 miljarder kronor i intäkter och beräknas under söndagen slå "Titanic".

Filmen har spelat in dubbelt så mycket som föregångaren "Avengers: Infinity war" under samma period. Den är nära att slå "Star wars: The force awakens" rekord från 2015 som den film som spelat in mest pengar under andra helgen efter premiären.

Eftersom "Endgame" kommer att fortsätta att dra in pengar i flera veckor framöver är alla tiders kassarekord på väg att slås – motsvarande 25,7 miljarder kronor som filmen "Avatar" spelade in globalt.