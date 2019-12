Nya "Star wars" drar in över förväntan

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Trots många ljumma recensioner ser "Star wars: The rise of Skywalker" ut att gå mot succé, skriver Variety.

Under premiärhelgen väntas filmen sälja biobiljetter för motsvarande 1,8 miljarder kronor i Nordamerika. Det är en bra bit över Disneys lågt räknade egna prognos på 1.5 miljarder.

Men trots fina siffror går den sämre än föregångarna. "The force awakens" (2015) och "The last jedi" (2017) drog in betydligt mer under sina premiärer, vilket Variety ser som ett ytterligare tecken på ett minskande intresse för "Star wars".

"The rise of Skywalker" är den tredje delen i den nya trilogin som inleddes 2015 efter Disneys köp av rymdsagan. Filmen ses också som slutpunkten för historien om den dysfunktionella familjen Skywalker, som började med "Stjärnornas krig" för 42 år sedan.