Nytt avslag för mutanklagad EU-boss

Foto: Thierry Charlier/AP/TT

EU-kommissionen gjorde inte fel när förre hälsokommissionären John Dalli sparkades hösten 2012 och han har inte heller rätt till någon kompensation, fastslår EU:s domstol i ett utslag på torsdagen.

Maltesen Dalli anklagades för att via en mellanhand ha erbjudit Swedish Match lättare snusregler i EU, mot en ersättning på 60 miljoner euro. Efter att internt ha utretts av EU:s antikorruptionsenhet, Olaf, tvingades Dalli sedan avgå under dramatiska former – även om han själv förnekade kännedom om händelsen.

Dalli har sedan dess gjort upprepade domstolsförsök att få kompensation, men förlorade redan 2015 i ett första fall i EU:s domstol.

I det senaste fallet har Dalli bland annat hävdat att Olaf förfalskat bevis och överträtt sina befogenheter – något som kategoriskt avslås.

"Herr Dalli har inte kunnat påvisa existensen av olagligt uppträdande av Olaf eller kommissionen", heter det i torsdagens utslag.