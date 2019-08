Nyzeeländsk rugbylegendar död

Foto: Dita Alangkara

En av Nya Zeelands största rugbyhjältar, Brian Lochore, har avlidit efter en tids sjukdom.

Lochore spelade i landets rugbylandslag, All Blacks, under flera år på 1960-talet och början av 1970-talet och var under en del av tiden lagets kapten. Efter sin spelarkarriär blev han också förbundskapten och ledde laget när det för första gången blev världsmästare, 1987.

– Vi har förlorat en verkligen legendar, en orubblig spelare på plan och en högt respekterad person vid sidan av planen, säger Steve Tew, ordförande i landets rugbyförbund.

Lochore adlades av landets regering 1999 för sina insatser för samhället och i sporten. Brian Lochore blev 78 år gammal.