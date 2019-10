Överlägsen Biles tog nytt VM-guld

Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Ingen kan hota Simone Biles på gymnastiktronen. Den 22-åriga amerikanska superstjärnan tog hem mångkampsfinalen i VM i Stuttgart klart före kinesiskan Tang Xijing och ryskan Angelina Melnikova. Det var Biles femte VM-guld i mångkamp – efter tidigare guld 2013, 2014, 2015 och 2018 – vilket ingen kvinna tidigare mäktat med.

Det var Biles 16:e VM-guld i karriären och hennes 22:a VM-medalj totalt. Därmed är hon bara en enda medalj bakom vitryssen Vitalij Sjtjerbo, som samlade på sig 23 stycken under sin karriär på 1990-talet. Biles kan emellertid passera Sjtjerbo och bli medaljbäst genom tiderna redan under det pågående VM:et, då de individuella grenarna avgörs senare under veckan.