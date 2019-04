Ozzy Osbourne skjuter upp turné

Foto: Erik Nylander/TT

Ozzy Osbourne skjuter upp alla kvarvarande turné-spelningar 2019 då han måste få tid att återhämta sig från en skada, enligt .

Den brittiska sångaren uppges ha ramlat och slagit upp en gammal skada från 2003. Han ska ha opererats i mars och återhämtar sig nu i sitt hem i Los Angeles.

"Det är helt otroligt att jag måste boka om fler turnédatum. Ord kan inte beskriva hur frustrerad, arg och deprimerad jag är över att inte kunna spela just nu", säger Osbourne i ett uttalande.

Den senaste skadan är bara en i raden av motgångar för den 70-åriga heavy metal-legendaren. I januari meddelades att Osbournes turné i Europa och en Sverigespelning i februari ställdes in sedan sångare fått lunginflammation.

I februari ställde han även in konserter i Australien, Nya Zeeland och Japan – och nu skjuts alltså hela avskedsturnén "No more tours 2" upp till 2020.