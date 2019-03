Räddningstjänsten kallades sent under måndagskvällen till en villa i Fågelfors efter att man fått in larm om en brand. Väl på plats visade det röra sig om problem med en panna.

– Det har inte rört sig om någon fullt utvecklad brand utan om rökutveckling. Räddningstjänsten meddelar att det är lugnt på platsen, säger Sanna Lundin, teamledare på Sos alarm.

Ambulanser har varit på plats men ingen person har förts till sjukhus.