Panta en säck åt gången

Fakta

Under 2017 pantades 12 317 888 burkar och PET-flaskor i Kalmar. Räknat per person blir det 183 förpackningar per person i Kalmar kommun.

Detta är i nivå med rikssnittet men en bra bit efter länsettan, tillika landets tionde bästa pantarkommun, Borgholm som pantade 301 burkar och flaskor.

Landets två bästa pantarkommuner är Strömstad och Eda med hissnande 3 792 respektive 2 540 pantade burkar och flaskor under 2017. Dessa kommuner får emellertid rejält med draghjälp av den omfattande gränshandeln med Norge.