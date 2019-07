Pilot flög bakom olycksplanet: Känner tomhet

Foto: Erik Abel/TT

Mats Johansson har många gånger flugit planet som på söndagen kraschade utanför Umeå. Då dödsolyckan skedde hade han precis lyft bakom planet och följt det i luften.

Det var en vanlig dag med lugnt väder när Mats Johansson, ordförande i Umeå flygklubb, ställde upp sig på startbanan precis bakom planet som en stund senare sågs falla från skyn och krascha på ön Storsandskär i Umeälvens utlopp – en olycka som tog nio människors liv.

– De startade och två minuter senare fick jag tillåtelse att starta, säger han.

Just denna dag var Mats Johansson ute på en privatflygning. Han följde olycksplanet i luften några minuter innan de vek av åt olika håll.

– De steg som vanligt, som man alltid gör. Sedan fortsatte de stiga och försvann bakom molntäcket, medan vi planade ut på lägre höjd och fortsatte söderut. Det var det sista jag såg av dem. Jag hörde dem fortfarande på radion, men vi såg inte varandra.

Piloten svarade

Över radion hörde Mats Johansson piloten i det andra planet få klartecken att låta fallskärmshopparna hoppa ut.

Så långt var allt precis som det brukar vara.

– Piloten läste tillbaks planeringen som man ska göra och allting lät som det skulle. Det var därför jag blev så överraskad när trafikledningen några minuter senare bad mig söka efter en haveriplats.

Från luften såg Mats Johansson tydligt registreringsbeteckningen på vraket och kunde meddela räddningshelikoptern var det fanns.

– Det känns hemskt och olustigt att det är planet man så tydligt känner igen som låg där nere i en hög på marken.

Svårt att förstå

Men att planet som låg i bitar under honom var ett han många gånger flugit själv, och att han kände alla som var ombord, fanns inte utrymme att ta in just då.

– Man är inne i en befälhavarroll. Min första prioritet är att underlätta för räddningen och få ner mig själv och mina passagerare på marken.

– Sen kände jag en tomhet. Jag har fortfarande svårt att förstå att de inte är där längre. Man tänker att planet nog är ute och flyger när man ser den tomma platsen där det brukar stå. Det finns inte att det är en skrothög.

Flygklubbens styrelse ska nu samlas för att diskutera hur klubben går vidare efter olyckan.

– Och så försöker vi hjälpa fallskärmsklubben på så många sätt vi kan, säger Mats Johansson.