Polisen offentliggör fler skånska mord

Foto: Johan Nilsson/TT

Har du hört eller sett något?

Högen med kalla fall växer – nu efterlyser polisen nya tips rörande ytterligare femton olösta skånska mord som gäckat utredarna sedan början av 2000-talet.

En 18-årig kvinna försvinner strax före jul år 2002. En höstdag året därpå hittas de första kvarlevorna i Bokskogen utanför Malmö. Sedan dröjer det ända till 2017 innan ytterligare kvarlevor hittas nedgrävda på en plats i Staffanstorps kommun.

Får in tips

Vem ligger bakom hennes död – och varför? Mordet på den unga kvinnan är ett av polisens många så kallade kalla fall, helt enkelt mord som förblir ouppklarade år efter år. Förra året togs beslut om att olösta fall skulle hämtas upp från arkivet och läggas ut på nätet. Sedan dess har polisen i syd offentliggjort flera fall, med stöd från anhöriga till offren, i hopp om hjälp.

Nu publiceras ytterligare femton stycken. Ett grepp som hittills gett vissa resultat, säger Bo Lundqvist, chef för polisens grupp för kalla fall i region Syd, till TT.

– Ja, vi får in tips. Vad vi kan se som är särskilt glädjande är att vi får in tips i sådana ärenden som vi normalt inte tidigare fått in tips om.

Mord på oidentifierad

Kalla fall- gruppen i syd har för närvarande drygt 130 gamla, ouppklarade fall av dödligt våld på sitt bord. Tidigare var preskriptionstiden 25 år, men eftersom preskriptionstiden för brott med livstids fängelse i straffskalan är borttagen sedan 2010.

Högen med kalla fall växer, konstaterar Bo Lundqvist.

– Det är ett antal ärenden som är på väg. Vi har tagit på oss ytterligare 4-5 ärenden.

Bland de femton fall som nu publiceras för allmänheten finns även en oidentifierad person – en död man som hittades på en tomt på Östra Sommarstadens koloniområde i Malmö i samband med ett grävarbete sommaren 2003.

Det enda utredarna kunnat fastslå är nämligen att mannen dödats samt att kroppen troligtvis legat nedgrävd ett längre tag.

Få vill vara anonyma

Ett särskilt svårt fall, säger Bo Lundqvist.

– Det är så ohyggligt mycket svårare när en kropp inte är anträffad då man förmodar brott, eller när man påträffar en kropp men att personen är oidentifierad.

Polisen efterlyser tips och den som vill kan vara anonym. Men det är det förvånansvärt få som vill vara när det gäller gamla mord, enligt Bo Lundqvist.

– Med få undantag – i princip noll – så finns inte riktigt den problematiken med önskan om att vara anonym, till skillnad från färska fall. Efter en tid är det som att det händer något, då är man beredd att prata, säger han.