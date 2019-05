Populister hoppas på smakstart

Fakta

Så här ser opinionsläget ut i Storbritannien inför EU-valet:

Partistöd i valet 2014snittstöd nuBrexitpartietdeltog ej32,3Labour24,720,8Liberaldemokraterna6,715,5Konservativa partiet23,310,8Gröna partiet7,78,0Change UKdeltog ej4,3Skotska nationalistpartiet2,43,7Ukip26,82,5Plaid Cymru0,71,0

Fotnot: Stödet just nu bygger på siffror från mätinstituten You Gov, Com Res, Opinium Research och Hanbury. Eftersom mandaten fördelas via regionala valkretsar kan – och väntas – partier som skotska SNP, walesiska Plaid Cymru och nordirländska DUP och Sinn Féin få mandat, trots låg nationell andel av rösterna. Storbritannien har totalt 73 mandat i EU-parlamentet.