Pressen ökar på Leksand efter ny förlust

Foto: Tommy Pedersen/TT

Leksand var redan hårt pressat efter åtta raka förluster i SHL-ishockeyn. Än värre blev det när sviten utökades till nio efter att Brynäs hemvändande nyförvärv Emil Molin skjutit segern till Brynäs, 3–2 på straffar.

Två klassiska lag i desperat poängbehov efter varsin tung höst. Tränare som sägs sitta löst i båda krislagen och en fartfylld rivig hockey inför fullsatta läktare och högljudda klackar.

Att det var jämnt i tabellen blev en extra krydda på isen där det visserligen blev jämna siffror, men där Brynäs tidvis spelade ut Leksand men utan att få till avsluten.

Leksand som bara hade skrapat ihop 3 vinster av 13 möjliga, samtliga på hemmaplan i september, kom till matchen med åtta raka förluster i bagaget. Brynäs hade å sin sida bara vunnit fyra av sina totalt tolv spelade fajter inför mötet med Dalalaget.

Leksand tog kommandot

Men det var gästerna som inledde målskyttet efter 4.49 då Leksandsforwarden Spencer Abbott dök in mellan två Brynässpelare och gjorde sitt första mål för säsongen efter en fin passning från kortsidan av Leksands poängkung Marek Hrivik.

Emil Forslund, som var uppsatt som extraforward och som hade ramlat neråt i hierarkin när Emil Molin värvades i veckan, fick nu chansen till spel – och kvitterade med sitt första SHL-mål för säsongen i sitt första byte, under sin första puckkontakt i matchen.

Leksand tog tidigt kommando även i andra perioden.

Daniel Olsson Trkulja gjorde 2–1 på en retur efter redan 3.10 och den ledningen såg ut att stå sig perioden ut – ända tills att Philip Samuelsson tappade koncepterna och efter ett Brynäsanfall tog ett par skär och med full kraft crosscheckade hemmalagets Adam Brodecki rakt över halsen.

Stod Leksand dyrt

Ett givet matchstraff och fem minuters numerärt överläge för Gävlelaget. Det stod Leksand dyrt.

I spelade fem mot fyra hittade Jacob Blomqvist till slut hittade ett läge att ta emot pucken, lägga den tillrätta och kvittera med ett skott som tog pucken strax under armen på Leksandsmålvakten Axel Brage.

– Vi fick en biljett in i matchen där med fem minuters power play. Nu är det bara att gå ut och njuta. Vi har surrat här i båset om att vi måste våga njuta, våga spela och våga avgöra, sade 2–2-skytten till C More.

Men en mållös tredjeperiod och förlängning gav straffläggning där Brynäs Emil Molin gjorde det som hans lag surrat om – vågade avgöra och sköt hem bonuspoängen med en straff mellan benen på Axel Brage.