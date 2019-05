Prinsessans shamankärlek förundrar Norge

Foto: Daryl Henderson/AP/TT

Prinsessan Märtha Louise har en ny kärlek. Och som så ofta med Märtha Louise förundras norrmännen över hennes val.

Den amerikanske shamanen Durek Verrett har kändisar som Gwyneth Paltrow och Selma Blair på kundlistan. På sin facebooksida beskriver han sig som en bro mellan det andliga och fysiska planet och uppger att han jobbar med att ge framgång, glädje och healing till folks liv.

Tillsammans reser nu prinsessan och shamanen på en turné med namnet "The princess and the shaman". Genom föredrag och workshops ska publiken komma i kontakt med sin inre kraft och med det utveckla djupare förståelse den de är.

Att Märtha Louise använder sin prinsesstitel i marknadsföringen sticker i ögonen. Tidningen Fӕdreandsvennen kräver på ledarplats att Märtha Louise avsäger sig titeln och enligt NRK för kungahuset dialog med prinsessan om hur hon använder sin titel för kommersiella syften.

Behåller titeln

I en intervju med norska TV2 säger Märtha Louise att hon inte har några planer på att avsäga sig titeln.

– Det är inget jag överväger. Jag är en del av den här familjen och kommer alltid att vara det.

Sedan 2002 tilltalas Märtha Louise inte "hennes kungliga höghet" för att skapa större avstånd till kungahusets officiella verksamhet. Hon uppbär inte heller något apanage.

Turnén får även kritik från andra håll. I Stavanger lät biskopen meddela att paret inte är välkomna att hålla föredrag om shamanism i St. Petri kyrka som planerat och Konsumentombudsmannen kommer att följa vad som blir sagt och hur det marknadsförs.

"Skadar branschen"

På sin hemsida hävdar shamanen att leukemi beror på dålig balans i blodet och att han som shaman har kraft att återställa balansen. Det har fått den norska leukemiföreningen att reagera och uppmana kungahuset ta avstånd från påståendena.

Även den nordiska fackorganisationen för helare, Nordic healing association, är kritisk och anser att shamanen skadar branschen med sitt fokus på att bota svåra sjukdomar.

Prinsessan och shamanen inleder sin turné på söndagen. På Norges nationaldag åt de lunch med resten av kungafamiljen på slottet. I en video på Instagram har Durek Verrett tidigare hyllat kungaparet.

– Märthas föräldrar älskar mig och jag älskar dem. De har så vackra själar.