Prostester mot svensk filmpremiär i Georgien

Foto: Vano Shlamov/AFP/TT

Det pågick stora protester i Georgien vid biopremiären av svenske regissören Levan Akins film "And then we danced". Filmen, Sveriges officiella Oscarsbidrag, skildrar ett prestigefullt danskompani i Georgien och handlar om förbjuden kärlek i ett homofobt samhälle mellan de två unga dansarna Merad och Irakli.

Framför biografen Amirani i huvudstaden Tbilisi samlades hundratals georgier för att protestera. Man ropade bland annat "Länge leve Georgien" och "Skäms!". Biografen hade tidigare under dagen genomsökts av polishundar och endast de som köpt biljett i förväg släpptes in till kvällens premiär.

Homosexualitet är inte olagligt i Georgien, men det blev avkriminaliserat först 2000. Nationalistiska krafter i Georgien har kallat filmen "sodomipropaganda".

– De kan inte hota biobesökare på det här sättet, man måste säga ifrån, har regissören Levan Akin tidigare sagt till Dagens Nyheter.