Rapinoe-affischer nedklottrade i New York

Foto: Seth Wenig/AP/TT

I veckan hyllades USA:s damlandslag i fotboll av tusentals människor på Manhattan i New York efter VM-guldet i Frankrike.

Under firandet höll lagkaptenen Megan Rapinoe ett känsloladdat tal där hon bland annat uppmanade till att "älska mer och hata mindre".

Men när hyllningsparaden var över lät polisen i New York meddela att just ett hatbrott är under utredning, enligt Reuters. Detta efter att ett flertal affischer med bilder på Rapinoe ska ha vandaliserats och blivit nedklottrade med nedsättande uttryck.

Megan Rapinoe utsågs till VM:s bästa spelare och vann guldskon som VM:s bästa målskytt med flest gjorda assist. 34-åringen är öppet homosexuell och förespråkare för LGBTQ-rörelsen.

Hon har den senaste tiden dessutom uttryckt sig kritiskt mot USA:s president Donald Trump och tydliggjort att hon inte avser besöka Vita huset om landslaget skulle få en traditionsenlig inbjudan.