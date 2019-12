Raymond drabbad av infektion – JVM i fara

Foto: Erik Mårtensson/TT

Oroväckande nyheter för Juniorkronorna:

Supertalangen Lucas Raymond har drabbats av en virusinfektion och kan missa JVM.

Juniorkronorna har drabbats av ett nytt bakslag inför JVM i ishockey. Frölundas 17-årige superlöfte Lucas Raymond har dragit på sig en sjukdom som i värsta fall kan stoppa honom från spel i mästerskapet i Tjeckien.

– Lucas har drabbats av en infektion som är under utredning. När och om han kan ansluta till JVM-lägret är fortsatt oklart, säger spelarens agent Peter Werner till Hockeynews.

Hockeysajten har även talat med Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

– Just nu är det oklart. Han har haft en virusinfektion som varit efterhängsen som är under utredning och vi har inga klara besked i dag gällande hans medverkan i JVM. Det är så det ligger till just nu och vi hoppas att vi ska veta mer nästa vecka, säger Sjöström.

Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén till Hockeynews:

– Vi har fått informationen av Frölunda och vi avvaktar utredningen som genomförs. Vi har en tät dialog med Lucas.

Missar Raymond JVM innebär det andra återbudet på kort tid för Juniorkronorna. Så sent som på fredagen kom det tunga beskedet att Skellefteås Jacob Olofsson inte kan delta i mästerskapet på grund av en överkroppsskada.

JVM inleds den 26 december och pågår fram till den 5 januari.