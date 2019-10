Region bunkrar efter sjukhushaveri

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Brist på sjukvårdsmaterial har lett till inställda operationer sedan i torsdags.

Nu byggs ett beredskapslager upp i Region Uppsala.

De senaste dagarnas leveransproblem av sjukvårdsmaterial har lett till att alla planerade operationer och slutenvård på Akademiska sjukhuset ställts in sedan i torsdags.

Under onsdagen meddelades att även alla operationer under torsdagen och fredagen ställs in.

– Det är allvarligt att en så viktig del av hela sjukvårdssystemet inte fungerar. Det är en svår situation som sliter på våra medarbetare, och jag känner mycket för dem och de drabbade patienterna, säger Erik Weiman (M), regionstyrelsens ordförande, till TT.

Regionen har därför beslutat att ett beredskapslager måste byggas upp.

– Vi har haft en bra katastrofmedicinsk beredskap, det är planerad verksamhet som ställs in, men vi tycker att det här visar att vi behöver bättre försörjningsberedskap och längre uthållighet.

Regionerna Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro, som också bytt till den nya leverantören, har också drabbats. Region Örebro har också haft frågan om beredskapslager uppe för diskussion.

– Det kommer att fattas beslut under torsdagsförmiddagen, säger Johanna Berglund vid regionens presstjänst.

Region Södermanland och Region Dalarna meddelar att de inte har några planer på att upprätta egna beredskapslager.