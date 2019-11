Rögle vann Skånederby efter rysare

Foto: Andreas Hillergren/TT

Det krävdes förlängning för att avgöra Skånederbyt mellan Rögle och Malmö i SHL. Där avgjorde Rögles Simon Ryfors efter bara 32 sekunder med 4–3-målet, som dock var tvunget att videogranskas innan Rögle kunde fira segern.

– Riktigt härligt, en riktig krigarinsats, sade Ryfors till C More.

Det var Rögles första seger på tre matcher efter två raka förluster.

Ängelholmslaget, som var i skrällartad serieledning tidigare under säsongen, vände ett 0–1-underläge till 1–1 i första perioden och hade 3–2 inför den tredje efter ett sent mål av Nils Höglander i andra perioden.

– Kul att den gick in. Det är en tuff match, mycket känslor. Det är bara att fortsätta köra, sade Höglander till C More i andra periodpausen.

Malmö kvitterade dock till 3–3 i tredje perioden – med dansken Frederik Storm i powerplay efter 1.41 – innan Rögle kunde knyta ihop säcken i förlängning.

De grönklädda vann även förra derbyt, då på bortaplan, med 4–3. De ligger sexa i SHL-tabellen.