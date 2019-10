Roma ber om ursäkt – efter ny rasistskandal

Foto: Simone Arveda

Ny rasistskandal i Serie A:

Albin Ekdals lagkamrat i Sampdoria, Ronaldo Vieira, utsattes för apljud och burop i söndagens möte med Roma – som nu går ut med en offentlig ursäkt.

Italienska Serie A-jumbon Sampdoria, med svenske landslagsmannen Albin Ekdal i laget, fick till ett mållöst resultat hemma mot Roma.

Men trots en välbehövlig poäng blev det inte någon trevlig afton för hemmalagets Ronaldo Vieira.

Den Guinea-Bissau-födde engelsmannen utsattes nämligen för både burop och apljud från gästernas supportrar – något som Roma efteråt tog avstånd ifrån på sociala medier.

"AS Roma skulle vilja be om ursäkt för supportrarnas rasistiska uppträdande gentemot Sampdorias engelske mittfältare Ronaldo Vieira under den mållösa Serie A-matchen", skriver klubben på Twitter och fortsätter:

"Roma tolererar inte någon form av rasism och klubben kommer att hjälpa till att identifiera och sedan stänga av de individer som är skyldiga till att ha skymfat mittfältaren rasistiskt".

Själv uttalade sig Ronaldo Vieira återhållsamt om skandalen efter matchen.

– Jag hörde det, men jag vill inte prata om det. Det här händer för ofta, det borde inte vara så här, sade han till Rai Sport.

Rasism har länge varit ett återkommande problem inom den italienska fotbollen, och inte minst den här säsongen. Även spelare som Romelu Lukaku, Inter, och Franck Kessie, AC Milan, har under hösten fått apljud riktade mot sig från publiken.