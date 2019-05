Rosenqvist i krasch – bröt Indy 500

Foto: R Brent Smith/AP/TT

Felix Rosenqvist hade klättrat ifrån 29:e plats till att vara med och slåss om en topp tio-placering i sin debut i det mytomspunna bilsportloppet Indy 500. Men när drygt 178 av 200 varv hade körts hamnade han mitt i en kollison och tvingades bryta loppet.

Även för Marcus Ericsson blev debuten i Indy 500 en olycksalig historia. När 136 av 200 varv hade körts var Ericsson på väg in för sitt fjärde depåstopp – och fick sladd på väg in. Svensken tappade kontrollen, åkte in i barriären och tappade hela tre varv på sina konkurrenter. Ericsson kunde dock fortsätta loppet.

Loppet rödflaggades efter kraschen Rosenqvist var inblandad i och förarna avvaktar i depån.