Salming om dopning: "Funnits i hockeyn"

Börje Salming varnar för försäljning av prestationshöjande preparat i Sverige.

Den 68-årige ishockeylegendaren är övertygad om att hans egen sport har problem med dopning.

Börje Salming är en av svensk idrotts stora ikoner. Den offervillige backen spelade 17 år i NHL, varav 16 i Toronto Maple Leafs där hans tröja nummer 21 hänger i hemmaarenan Scotiabank Arenas tak. Salming applåderades av Kanadas hemmapublik iklädd Tre Kronor-tröjan under Canada Cup 1976 och valdes 20 år senare in som första svensk i NHL:s prestigefyllda Hockey Hall of Fame.

Den nyblivne 68-åringen är även en av tre huvudpersoner i SVT:s nya dokumentärserie "Hockeyns historia" som släpptes på påskdagen. Ett av ämnena som nämns, men inte fördjupas, är dopning.

Salming upplevde aldrig någon direkt kontakt med förbjudna preparat i NHL, landslaget eller i sina svenska klubbar. Men han är övertygad om att problemen fanns – och finns kvar.

"Dött av det"

– Så här efteråt har man fått höra att några har dött av det, på grund av att de har tagit anabola (steroider). Då förstår man att det är klart att det har funnits i hockeyn, och säkert finns i dag också. Men jag såg inte till det, och det var bara skönt. Jag hade aldrig tagit det ändå, så det spelar ingen roll, säger han.

TT: Aldrig haft några misstankar mot någon?

– Nej, inte så inte. Nej.

Jens Lind, en av producenterna bakom "Hockeyns historia", berättar att de i arbetet med dokumentären hittat vittnesmål som tyder på dopning under 50-, 60-, 70 och 80-talet.

– Men det var ingenting jag kände att vi kunde slå fast. Vi måste veta mycket, mycket mer innan vi går ut med en sådan sak, säger han.

Uppmaning till dottern

Börje Salming vill se större öppenhet och mer utbildning kring de negativa effekterna av dopning.

– Det tycker jag är väldigt viktigt, att vi bygger på ungdomarna så att de vet exakt vad de ger sig in på. Jag har ju en dotter som är friidrottare (mångkamparen Bianca). Vi pratar om att man måste vara försiktig när man tar någonting, till exempel när man dricker något. Det är upp till henne att ha koll på sig själv, och det är likadant med hockeyspelarna. Så att man inte blir lurad. Det finns många där ute som säljer sådant här i Sverige, säger Salming.

TT: Det finns ju saker som lockar med det också, resultaten som är så avgörande för en elitidrottare.

– Absolut, och det är ju det. Det ser man nu på skidorna.

"Vad fan är det för fel"

Salming tänker på dopningsskandalen vid längdskid-VM i Seefeld som briserade när österrikaren Max Hauke ertappades mitt under en blodtransfusion.

– Jag tänkte "lär de sig aldrig, vad fan är det för fel", säger Börje Salming, ursäktar sig för svordomarna, och fortsätter:

– Men det är ju kanske som du säger: de vill komma dit upp. Men är det värt att komma dit upp – att vinna – om man har fuskat? Det tycker jag är helt otroligt.

Bilderna på Hauke, som skakade om idrottsvärlden i februari, har gett stora avtryck även hos Salming.

– När de tar dem på bar gärning med en spruta i armen. Jag menar när man såg den bilden... Vad fan, är de dumma i huvudet? Det är det enda jag kan säga.

Fakta Fakta: Börje Salming Född: den 17 april 1951 i Salmi utanför Kiruna (68 år). Position: Back. Moderklubb: Kiruna AIF. Seniorklubbar: Kiruna AIF (1967–1970), Brynäs (1970–1973), Toronto Maple Leafs (1973–1989), Detroit Red Wings (1989–1990), AIK (1990–1993). NHL-facit: 1 148 matcher, 787 poäng (150 mål och 637 assist) och 1 344 utvisningsminuter på 17 säsonger. Meriter: Två SM-guld (1971, 1972). VM-silver 1973. VM-brons 1972. Invald i NHL:s Hockey Hall of Fame 1996 och Internationella ishockeyförbundets Hall of Fame 1998. Aktuell: En av huvudpersonerna i SVT:s dokumentärserie "Hockeyns historia" som släpps på påskdagen. Visa mer...