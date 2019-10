Salming sörjer NHL-ikon: "Som en andra far"

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Jim Gregory, medlem i ishockeyns Hall of Fame, är död.

Den tidigare general managern var den som tog Börje Salming till NHL.

Gregory var en pionjär bland general managers i Nordamerika, då han som bas för Toronto Maple Leafs var en av de första att importera europeiska ishockeytalanger till NHL.

Den kanske mest kända: Börje Salming från Sverige.

Salming, i dag 68 år, sörjer Gregory, som han beskriver som en andra pappa.

– Folk förstår inte. 1973 kom jag till ett nytt land, en ny liga, en ny stad, en ny kultur, ett nytt språk, allting var nytt. Och han var alltid där för mig. Jag är inte säker på att jag skulle ha klarat av det utan honom, säger Salming till nhl.com.

– Jag älskar den mannen.

Han minns särskilt en händelse under inledningen av sin NHL-karriär.

– Det var en av de första gångerna som jag skulle åka hem efter att ha kommit till "Leafs". Jag ville ta med mig några souvenirer hem till Sverige och han skickade bara ner mig till rummet där alla matchtröjor och sådana saker fanns och sade "ta vad du vill ha". Jag var så långt hemifrån. Och han gjorde allting han kunde för att Toronto skulle kännas som mitt andra hem, säger Börje Salming.

Jim Gregory var Torontos general manager 1969–1979, och klev sedan in i NHL:s organisation där han blev kvar i fyra decennier. Bland annat var han ordförande för valkommittén i ishockeyns Hall of Fame 1998–2014. Han blev själv invald i Hall of Fame 2007.

Jim Gregory blev 83 år.