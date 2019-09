Samtliga SDHL-matcher tv-sänds

Foto: Robert Nyholm/TT

Nästa vecka drar SDHL-säsongen igång. Då kommer samtliga 225 matcher från den svenska högstaligan i ishockey för damer tv-sändas på C More eller SVT.

Majoriteten av matcherna kommer att visas i Sportkanalen eller strömmas på C More (195 stycken).

"Vi fortsätter vår satsning på svensk hockey och att nu få in nästan 200 matcher från SDHL i vårt hockeyutbud känns som helt rätt steg i den satsningen", säger Johan Cederqvist, kanalchef för sportkanaler på TV4 och C More, i ett pressmeddelande.

SVT kommer att sända en match per omgång samt finalserien (30 matcher totalt) både linjärt och via SVT Play.

"SVT Play är Sveriges största playtjänst och det känns riktigt bra, och självklart, att förstärka det stora sportbudet där med SDHL som är en liga med snabbt växande intresse", säger Åsa Edlund Jönsson, chef för SVT Sport.