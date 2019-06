Sarah Klang åker på höstturné

Foto: Janerik Henriksson/TT

Sarah Klang släpper sitt nya album "Creamy blue" den 25 oktober och ger sig därefter ut på Sverigeturné. Artisten besöker tolv städer med start i Stockholm den 9 november, enligt ett pressmeddelande.

Göteborgaren Sarah Klang debuterade 2016 med singeln "Sleep". Det var dock först 2018 hon slog igenom brett med framträdanden på P3 guld och i "På spåret". Det hyllade debutalbumet "Love in the milky way" från 2018 kammade hem en Grammis i kategorin årets alternativa pop i vintras.

I början av 2019 gjorde hon tre nordiska arenaspelningar tillsammans med First Aid Kit och Sarah Klang har dessutom redan hunnit släppa tre singlar från det kommande albumet: "Call me", "Endless sadness" och "New day coming".

Med sig på höstturnén tar Sarah Klang den Malmöbaserade artisten Bo Mehr.

Turnéplan: Stockholm 9/11, Helsingborg 14/11, Malmö 15/11, Göteborg 16/11, Norrköping 21/11, Uppsala 22/11, Örebro 23/11, Gävle 11/12, Sundsvall 12/12, Luleå 13/12, Östersund 14/12 och Umeå 15/12.