SAS-samtal bröt ihop – strejk hotar vid midnatt

Konflikten mellan SAS och flygbolagets piloter har inte fått en lösning. Piloterna säger nej till medlarnas bud, men nya försök görs fram till midnatt.

Om ingen lösning nås till dess bryter strejken ut och omkring 170 000 resenärer drabbas under helgen.

Runt 1 500 SAS-piloter går då ut i strejk vilket får stora konsekvenser för passagerarna.

Under kvällen har medlare lagt ett bud om att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema och få en löneökning på 2,3 procent, i enlighet med marknaden, uppger arbetsgivaren. Facket har krävt en löneökning på runt 13 procent.

Piloterna sade under kvällen nej till budet som medlarna presenterade för parterna medan arbetsgivaren sade ja.

Läger just nu ser mörkt ut, enligt Torbjörn Granevärn förhandlingschef för Svenska flygbranschen.

– Parterna står långt ifrån varandra, säger han till TT.

Enligt SAS påverkas omkring 70 procent av bolagets flygningar, då resterande utförs av samarbetspartners.

Runt 70 000 resenärer drabbas under fredagen, enligt Freja Annamatz, presschef på SAS. Redan under torsdagskvällen meddelade bolaget att 205 flygningar ställts in på fredagen.

– Vi har många resenärer som är oroliga och vi väljer då att som förebyggande åtgärd ställa in de här flygen. Vi tycker att det är bättre att få den här informationen i god tid, säger Freja Annamatz.

Hon säger vidare att bolaget gör allt det kan för att boka om resenärer till andra bolag. Under helgen handlar det om ytterligare 100 000 drabbade resenärer. Bolaget har erbjudit dem som har flygningar bokade under fredag, lördag, söndag och måndag att boka om.

– Skulle det bli så att det blir en störning kontaktar vi alltid resenärerna via sms, säger Freja Annamatz.

Konflikten rör nya kollektivavtal för piloterna som bland annat anser att de hamnat efter sina konkurrenter lönemässigt. Båda parterna har haft möjlighet att lägga fram sina krav till medlarna.

Samtidigt har en större förhandlingsprocess pågått i Norge, enligt Rawaz Nermany, ordförande i Svensk pilotförening.

Enligt Nermany är en förhandlingsdelegation från SAS Pilot Group (SPG) på plats i Norge och förhandlar för samtliga sina medlemmars räkning. SPG samlar 95 procent av SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige.

– Önskan till en lösning är stor. Det är allas ambition, säger han.

Fakta: Varsel om strejk Fakta: Varsel om strejk TT SAS piloter och arbetsgivaren har inte lyckats komma överens om villkoren för ett nytt kollektivavtal. Den 2 april varslade SAS-piloter i hela Skandinavien i SAS Pilot Group (SPG) om strejk. SPG samlar 95 procent av SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige. Om facket och arbetsgivarna inte kommer överens innebär det att 1 500 piloter i Danmark, Norge och Sverige går ut i strejk. SAS har uppgett att omkring 70 procent av bolagets flygningar berörs vid en strejk, då resterande del utförs av bolagets samarbetspartners. Varslet om konflikt med total arbetsnedläggelse ligger från midnatt den 26 april. Konfliktåtgärderna gäller tills vidare, till dess att varslet särskilt återkallats, enligt Svensk pilotförening. Huvudfrågorna i förhandlingarna är bland annat förutsägbarhet gällande arbetstider, marknadsmässiga löner och samarbete, enligt SPG. Visa mer...