Saviano: Maffian tyckte om "Gomorra"

Fakta

Född: 1979 i Neapel, Italien.

Bakgrund: Roberto Saviano har en universitetsexamen i filosofi. Han debuterade med reportageboken "Gomorra" 2006 och namngav då de lokala maffiabossarna. Sedan dess lever han under ständigt dödshot och har livvaktsskydd. Boken har sålt över tio miljoner exemplar över hela världen.

Saviano har skrivit flera reportageböcker, ofta litterärt färgade, bland andra "Skönhet och helvete", "Zero zero zero" och "Kom med mig". Han är också verksam som journalist och samarbetar regelbundet med tidningarna L'Espresso, La Repubblica, The Guardian och New York Times.

"Gomorra" har filmatiserats och Saviano har bidragit till att skriva manus till en tv-serie baserad på boken. Den tar avstamp i den omfattande splittring som Camorran upplevde i början av 2000-talet, som också ledde till ett våldsamt krig 2004.

2008 bjöds Saviano in tillsammans med Salman Rushdie för att hålla ett tal om yttrandefrihet hos Svenska Akademien. 2011 tilldelades han Olof Palme-priset, tillsammans med den mexikanska journalisten Lydia Cacho.