Semestra rätt — med eller utan sociala medier

Foto: Isabell Höjman/TT

Grillfester, klippbad och slöa dagar i solen — semestertiden är här.

Men se till att återhämtningen inte fördärvas av sociala medier i telefonen.

Nästan två tredjedelar av alla svenska internetanvändare, 63 procent, använder sociala medier dagligen, och andelen fortsätter att växa, enligt rapporten Svenskarna och internet från 2018.

Att gå på semester från jobbet betyder inte nödvändigtvis en paus från sociala medier, vissa av oss blir till och med mer aktiva på plattformar som Facebook och Instagram.

Men hur påverkas vi av de sociala medierna? Och går de att kombinera med att vara ledig och stressa ner?

Viktig faktor

Enligt psykologen och författaren Siri Helle kan de sociala medierna vara både bra och dåliga för oss. En viktig faktor är om vi använder dem passivt eller aktivt.

– Personer som bara skrollar i sitt flöde tenderar att må något sämre av att använda sociala medier. Då blir det mer att man jämför sitt eget liv med de polerade bilderna som folk visar upp, medan om man däremot använder sociala medier socialt och faktiskt interagerar med sina vänner eller diskuterar sina intressen i grupper verkar de ha en positiv effekt, säger hon.

Även hjärnforskaren och författaren Katarina Gospic anser att det både finns positiva och negativa aspekter. När sociala medier används för att planera in fysiska möten är de bra för oss, men inte om de stjäl för mycket av vår tid.

– Det dåliga med skärmen är vad den tar tid ifrån och många gånger tar den tid från de basala grejerna som vi behöver, som att äta, träna, sova, sociala relationer i verkliga livet och att vara i naturen.

Stressa ner

Så hur ska man tänka kring sitt användande under ledigheten, om man samtidigt vill stressa ner?

Det beror på hur man mår av sitt användande och hur kravfyllt man upplever att de sociala medierna är, säger Siri Helle.

– Där kan människor uppleva sociala medier på olika sätt. För vissa är det en skön avkoppling, att man bara sitter och dumskrollar och tycker att det är skönt, medan andra kan uppleva det som väldigt kravfyllt, att man förväntas uppdatera och förväntas hålla kontakten. Då kan semestern vara ett bra tillfälle att ta en paus också från sociala medier, säger Helle.

Känn efter och fråga dig själv vad de sociala medierna har för roll i ditt liv, lyder hennes uppmaning. Hennes bästa råd är att undvika ett passivt användande under semestern, boka in vanligt umgänge också, och se till att vara närvarande under de icke-digitala stunderna.

– Om du är på stranden med familjen och vill fota sandslottet som barnen byggt till exempel, ta fotot men lägg sedan undan mobilen. Vänta med att välja filter och att skriva den perfekta bildtexten till dess att ni kommit hem.

Hjärnan aktiveras

Oavsett om sociala medier påverkar oss positivt eller negativt aktiveras hjärnan när vi använder mobilen eller sitter framför en skärm, enligt Katarina Gospic. För att våra hjärnor ska få den vila och återhämtning som krävs är det därför viktigt att emellanåt lägga ifrån sig telefonen och därmed tillgången till de sociala medierna helt under semestern, säger hon.

– När du har en mobil närvarande stjäl den din tankekraft, du tänker hela tiden "händer det något i mobilen, har jag fått några likes?". Det betyder att du inte vilar och det gäller även när du har mobilen avstängd eller har den på ljudlös. Den riktiga vilan handlar om att verkligen lägga undan mobilen.