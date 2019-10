Simon Thern talar ut om sin ångest

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Ångest håller IFK Norrköpings mittfältare Simon Thern borta från allsvensk fotboll på obestämd tid.

Thern har inte spelat på flera veckor och förklaringen har varit att han lider av ett efterhängset virus efter en influensa.

Men det är mer än så.

Enligt Thern utlöste viruset en ångest som han nu är mitt uppe i att kämpa sig igenom.

– Det går upp och ner men det blir ändå bättre hela tiden, säger han i en intervju med

Mittfältaren har börjat träna igen med laget och berättar exklusivt för tidningen om sjukdomen och den tuffa vägen tillbaka.

– Jag vill inte att det bara ska komma ut i våra kanaler för då kan det framstå som för "styrt", att vi kan bestämma själva. Jag vill ha med en oberoende till för att ge en annan bild men sedan är det nog. Jag kommer inte svara om någon ringer, klargör Thern för Norrköpings Tidningar.

Ville inte träffa andra

– Det är väl tre fyra veckor sedan som jag började känna av ett vanligt sjukdomsvirus som jag hade i fyra fem dagar. Sedan byggdes det vidare på att hela jag blev nedsatt och mådde dåligt. Det var inte ens så att jag kunde vara bland människor liksom, säger han och börjar gråta.

Dale Reese, IFK Norrköpings idrottsskadeterapeut och knuten till herrlandslaget, förklarar den fysiska orsaken som gav Therns mentala illamående.

– Det är en allmän överbelastning med hårt matchande plus ett virus som har gått in i kroppen. Den totala nedsättningen gjorde att han hade svårt att återhämta sig på ett normalt sätt. Diagnosen är fortfarande en virusinfektion. Vi har inte gått in på några psykologiska aspekter. Det räknas som överansträngning och någon form av ångest som har utlösts av det här viruset, svarar Reese.

Träffar psykolog

Thern har daglig kontakt med en psykolog.

– Det är Dale som ska ha "cred" för det. Han uppfattade ganska snabbt att det inte var bra, berättar Thern.

Samtalen med psykologen hjälper.

– Om man jämför mig tre veckor tillbaka kontra nu så hade jag ju inte kunnat sitta här. I går tränade jag ju och det kändes bra. Fotbollen i sig känns bra och just när jag är igång har jag inga problem. Jag känner mig inte nedsatt eller att jag kan göra mindre när jag är aktiv och gör något. Det kommer mer när man är nere i varv och grubblar liksom.

Mycket vid sidan av

Simon Thern ägnar tid åt två företag vid sidan av fotbollen. Han har också familj och blev pappa i januari.

– Jag kanske har haft lite väl mycket att göra. Det är väl därför det blev för mycket. Till slut orkar inte huvudet.

Redan i somras skickade kroppen ut varningssignaler.

– Han kände att hjärtat var lite orytmiskt så då gjorde vi tester på det. Men det var för att utesluta det. Testerna visade ingenting. Men om man tittar på journalerna nu var det kanske en liten förvarning om vad vi sitter med här i dag. Men det visste vi ju inte då. Det kanske var en liten väckarklocka ändå, säger Dale Reese.